Кризис "Ливерпуля" затянулся: проиграли аутсайдеру

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" дома уступил "Бернли" - 0:1.
Матч прошел при полном преимуществе "Ливерпуля", но забить подопечные Юргена Клоппа так и не смогли.
Единственный мяч был забит на 83-й мин., когда игрок гостей Эшли Барнс реализовал пенальти.
"Ливерпуль" не может победить в 5-м матче подряд. Команда Клоппа откатилась на 4-е место в турнирной таблице.
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28 января "Ливерпуль" в рамках АПЛ в гостях сыграет против "Тоттенхэма". Начато игры в 22:00.
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