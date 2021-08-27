Криштиано Роналду вернулся в "Манестер Юнайтед"

криштиано 6 лет отыграл в Манчестере. Фото: Reuters

Португальский нападающий Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед", информирует официальный сайт "красных дьяволов". Футболист поставит подпись в контракте с клубом после получения визы и прохождения медицинского обследования.

Британские СМИ сообщали, что "Манчестер Юнайтед" предложил "Ювентусу" € 25 млн за 36-летнего португальца, а контракт Роналду с манкунианцами будет рассчитан до 2023 года. Официальные источники пока не разглашают детали сделки.

На Криштиану также претендовали "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен", но позже ослабили интерес к игроку, а в гонку за него вступил "Манчестер Юнайтед". Роналду уже выступал за "красных дьяволов" в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга", в котором начинал карьеру.

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Последним клубом Роналду был туринский "Ювентус", за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский "Реал".