Коваленко забил в чемпионате Италии

Арендованный у "Аталанты" полузащитник "Специи" Виктор Коваленко сделал ассист и забил гол в матче 9-го тура Серии А против "Салернитаны".
25-летний украинец на 51-й минуте отдал результативный пас на Давида Стрельца, который сделал счет 1:1.
На 76-й минуте экс-горняк и сам забил гол, сделав счет 2:1.
Это дебютные результативные действия хавбека за итальянский клуб.
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Футболист проводит третий матч за команду. Ранее он выступал за "Шахтер", а последние пол года за "Аталанту"
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