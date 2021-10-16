Коваленко забил в чемпионате Италии

Виктор Коваленко совершил первое результативное действие в Италии. Фото: "Специя"

Арендованный у "Аталанты" полузащитник "Специи" Виктор Коваленко сделал ассист и забил гол в матче 9-го тура Серии А против "Салернитаны".

25-летний украинец на 51-й минуте отдал результативный пас на Давида Стрельца, который сделал счет 1:1.

На 76-й минуте экс-горняк и сам забил гол, сделав счет 2:1.

Это дебютные результативные действия хавбека за итальянский клуб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец работает, а россиянин дуется - агент сравнил футболистов "Аталанты"

Футболист проводит третий матч за команду. Ранее он выступал за "Шахтер", а последние пол года за "Аталанту"