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суббота, 16 октября 2021 17:52

Коваленко забил в чемпионате Италии

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Коваленко забил в чемпионате Италии
Виктор Коваленко совершил первое результативное действие в Италии. Фото: "Специя"

Арендованный у "Аталанты" полузащитник "Специи" Виктор Коваленко сделал ассист и забил гол в матче 9-го тура Серии А против "Салернитаны".

25-летний украинец на 51-й минуте отдал результативный пас на Давида Стрельца, который сделал счет 1:1.

На 76-й минуте экс-горняк и сам забил гол, сделав счет 2:1.

Это дебютные результативные действия хавбека за итальянский клуб.

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Футболист проводит третий матч за команду. Ранее он выступал за "Шахтер", а последние пол года за "Аталанту"

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Дата
16
октября

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