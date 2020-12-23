Коваленко ведет переговоры с "Бенфикой"

В прошлом году Виктор Коваленко дошел до полуфинала Лиги Европы. Фото fakty.ictv.ua

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко попал в сферу интересов "Бенфики", сообщает издание Record.

С 24-летним украинцем уже ведут переговоры.

Контракт футболиста с донецким клубом рассчитан до конца сезона. Transfermarkt оценивает игрока в €4,5 млн. В этом сезоне он забил 4 гола в 11 матчах за "Шахтер".

"Бенфика" после 10 туров идет 2-й в чемпионате Португалии. Также команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко поучаствовал в разгроме "Арсенала"

Ранее сообщалось, что Коваленко в качестве свободного агента может подписать 4-летний контракт с "Аталантой" и стать одноклубником Малиновского. Интерес к нему также проявляют "Удинезе" и "Наполи".