Коваленко ведет переговоры с "Бенфикой"

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко попал в сферу интересов "Бенфики", сообщает издание Record.
С 24-летним украинцем уже ведут переговоры.
Контракт футболиста с донецким клубом рассчитан до конца сезона. Transfermarkt оценивает игрока в €4,5 млн. В этом сезоне он забил 4 гола в 11 матчах за "Шахтер".
"Бенфика" после 10 туров идет 2-й в чемпионате Португалии. Также команда вышла в плей-офф Лиги Европы.
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Ранее сообщалось, что Коваленко в качестве свободного агента может подписать 4-летний контракт с "Аталантой" и стать одноклубником Малиновского. Интерес к нему также проявляют "Удинезе" и "Наполи".
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