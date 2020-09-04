Костюк не смогла выйти в третий круг US Open

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 225
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 198
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 117
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 396
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 810
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 693
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2664
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 639
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 648
Фото
Все фото
4
9
3
3
9
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Видео
Все видео
Экс-форвард "Шахтера" оказался в центре расистского скандала
Экс-форвард "Шахтера" оказался в центре расистского скандала
19-летний венгр забил фантастический гол в Лиге наций
19-летний венгр забил фантастический гол в Лиге наций
Стали известны результаты матчей первого дня Лиги Наций
Стали известны результаты матчей первого дня Лиги Наций
Испания вывела Украину на чистое первое место в группе Лиги Наций
Испания вывела Украину на чистое первое место в группе Лиги Наций
Как Украина победила Швейцарию
Как Украина победила Швейцарию
Интервью
1/5
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 666
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2484
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 963
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5931
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
04 сентября 2020
Просмотров: 153
Кагебешник XVII століття
У класичній повісті "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Вовчок, є важливий епізод. Українська дівчина Маруся допомагає запорозькому ...
пятница, 04 сентября 2020 21:56

Костюк не смогла выйти в третий круг US Open

  Комментировать
Костюк не смогла выйти в третий круг US Open
Марта Костюк смогла пройти 2 круга на US Open. Фото: twitter.com/KostyukFan

Украинская теннисистка 18-летняя Марка Костюк не смогла пройти в третий раунд открытого чемпионата США.

В третьем круге турнира Костюк уступила в упорной борьбе японцы Наоми Осаке - 3: 6, 7: 6, 2: 6.

В первом сете больше опытная японка контролировала хит игры и спокойно довела партию до победы. Во втором сете игра прошла в равной борьбе. Костюк смогла дожать соперницей на тайбрейке. В третей партия началась с преимущества украинском 2: 1, но Марта в решающий момент не смогла использовать свою подачи. После чего игра украинской теннисистки расклеилась и Осака спокойно довела игру до победы.

Таким образом, на Открытом чемпионате из США не осталось ни одной украинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина примет участие в Ролан Гаррос

Наоми Осака следующую игру проведет Анетт Контавейт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Костюк не смогла выйти в третий круг US Open». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

Рада испугалась штурма и согласилась заседать под "бандеровским" флагом

Последний индейский командир сдался после 30 лет войн

"Кто против тирании, встаньте!" – премьера переросла в акцию протеста

На Закарпатье создали военное формирование

Стуса убили в российском лагере

Ученый изобрел азбуку и назвал своим именем

Самое читаемое
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 39458
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
5
 Просмотров: 16164
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 Просмотров: 11115
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
8
 Просмотров: 9927
Оккупанты обстреляли из &quot;Смерча&quot; украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
 Просмотров: 7956
Спорт
Молодежная сборная Украины упустила победу на последних секундах игры
Молодежная сборная Украины упустила победу на последних секундах игры Просмотров: 216
Пресса отреагировала на победу сборной Украины над Швейцарией в Лиге наций
Пресса отреагировала на победу сборной Украины над Швейцарией в Лиге наций
 Просмотров: 459
"Атлетико" рассматривал возможность приобретения защитника "Динамо"
"Атлетико" рассматривал возможность приобретения защитника "Динамо" Просмотров: 207
Месси официально остается в "Барселоне"
Месси официально остается в "Барселоне" Просмотров: 270
Цыганков стал самым дорогим игроком УПЛ
Цыганков стал самым дорогим игроком УПЛ Просмотров: 288
Больше всего комментируют
7
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
3
Тур Пальчевский в Ровно показал запрос на умеренных политиков на западе - политолог
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
Голосов: 1006
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua