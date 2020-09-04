Костюк не смогла выйти в третий круг US Open

Марта Костюк смогла пройти 2 круга на US Open. Фото: twitter.com/KostyukFan

Украинская теннисистка 18-летняя Марка Костюк не смогла пройти в третий раунд открытого чемпионата США.

В третьем круге турнира Костюк уступила в упорной борьбе японцы Наоми Осаке - 3: 6, 7: 6, 2: 6.

В первом сете больше опытная японка контролировала хит игры и спокойно довела партию до победы. Во втором сете игра прошла в равной борьбе. Костюк смогла дожать соперницей на тайбрейке. В третей партия началась с преимущества украинском 2: 1, но Марта в решающий момент не смогла использовать свою подачи. После чего игра украинской теннисистки расклеилась и Осака спокойно довела игру до победы.

Таким образом, на Открытом чемпионате из США не осталось ни одной украинский.

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Наоми Осака следующую игру проведет Анетт Контавейт.