Костевич рискует не попасть в финал Олимпиады

Елена Костевич выиграла третью медаль для сборной Украины в Токио. Фото: Ipukr.com

Украинская бронзовая медалистка Игр в Токио Елена Костевич рискует не выйти в финал Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.

По итогам первой квалификации Костевич занимает шестое место с результатом 292 очка.

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Вторая квалификация состоится 30 июля. В финал выходят восем лучших спортсменок.

Костевич в паре с Олегом Омельчуком завоевала бронзу в стрельбе с десяти метров в миксте.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио четыре бронзовые награды.