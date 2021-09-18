Король футбола снова попал в реанимацию

После завершения карьеры Пеле стал бизнесменом. Фото: Rtuters

Трёхкратный чемпион мира, легендарный бразильский нападающий Пеле рассказал о своём состоянии после того, как его вновь перевели в отделение интенсивной терапии.

"Друзья мои, я продолжаю поправляться. Сегодня меня навещали члены семьи, и я продолжаю улыбаться каждый день. Спасибо за всю любовь, которую я получаю от вас", — написал Пеле в своём "Инстаграме".

Ранее Пеле сообщил, что перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Однако 17 сентября бразильца вновь поместили в отделение интенсивной терапии.

В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.

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80-летний Пеле считается королем футбола. Он выигрывал со сборной Бразили Кубок мира в 1958, 1962 и 1970 годах.