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суббота, 30 ноября 2019 18:36

"Коринтианс" хочет вернуть капитана "Шахтера" в Бразилии

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&quot;Коринтианс&quot; хочет вернуть капитана &quot;Шахтера&quot; в Бразилии
Тайсон может вернуться на родину в ближайшее время. Фото: ФК "Шахтер"

Капитан "Шахтера" Тайсон попал в список игроков, которых попытается подписать "Коринтианс"

В подписании бразильца заинтересован новый главный тренер Коринтианса Тиаго Нуньес, который приступит к работе в клубе в январе 2020 года. Наставник уже озвучил список игроков, которых он хочет видеть в команде. Среди них и Тайсон, пишет "Спортарена".

Ранее сообщалось, что Тайсона хочет подписать бывший клуб полузащитника "Интернасьонал". Летом "Шахтер" отказался продавать бразильца в "Милан за 30 миллионов евро.

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Тайсон в нынешнем сезоне провел 16 матчей за "Шахтер", отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.

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