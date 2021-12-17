Контракт с "Эвертоном" сорвался? Миколенко вернулся в Киев

Миколенко вернулся игроком "Динамо". Фото: dynamo.kiev.ua

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко, который по информации английских СМИ должен перейти в "Эвертон", вчера вернулся в Киев. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По информации источника, Виталий Миколенко прошел медосмотр в "Эвертоне" и вернулся в Киев. Защитник ожидает последних договоренностей между "Динамо" и "Эвертоном" по трансферу.

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Ранее сообщалось, что Миколенко подпишет пятилетнее соглашение с английским клубом. Об этом также говорил тренер "Динамо" Мирча Луческу.