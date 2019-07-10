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среда, 10 июля 2019 18:39

"Коноплянка просится на тренировки "Шальке" – тренер

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&quot;Коноплянка просится на тренировки &quot;Шальке&quot; – тренер
Коноплянка активно ищет новый клуб

Главный тренер Шальке Давид Вагнер рассказал о желании вингера Евгения Коноплянки.

"Коноплянка тренируется по индивидуальной программе. Суть в том, что он хочет тренироваться с нами, пока находится в поисках нового клуба", - сказал Вагнер. Об этом пишет "Футбол-24"


Ранее генеральный директор Шальке заявил, что клуб не рассчитывает на украинском и тот будет искать новое место для продолжения карьеры.

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В СМИ активно сообщалось об интересе Фенербахче, но потом появилась информация, что "канарейки" отказались от идеи подписать вингера.

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