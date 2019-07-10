"Коноплянка просится на тренировки "Шальке" – тренер

Коноплянка активно ищет новый клуб

Главный тренер Шальке Давид Вагнер рассказал о желании вингера Евгения Коноплянки.

"Коноплянка тренируется по индивидуальной программе. Суть в том, что он хочет тренироваться с нами, пока находится в поисках нового клуба", - сказал Вагнер. Об этом пишет "Футбол-24"



Ранее генеральный директор Шальке заявил, что клуб не рассчитывает на украинском и тот будет искать новое место для продолжения карьеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турецкие гранды сцепились за Коноплянку

В СМИ активно сообщалось об интересе Фенербахче, но потом появилась информация, что "канарейки" отказались от идеи подписать вингера.