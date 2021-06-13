Коноплянка предостерег сборную о повторения старых ошибок

Евгений Коноплянка забил за сборную 21 мяч. Фото: УАФ

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка в комментарии zbirna.com поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2020.

"Нужно ставить новую задачу и стараться ее выполнить. Я уверен, что у всех ребят будет такое же настроение. Минимальная цель — выход из группы. Максимальная — выход в финал и борьба за титул. Да, это будет нелегко, но я верю в чудо, знаю, как команда работает, какие там сейчас хорошие футболисты, поэтому верю в нашу сборную. Когда ты не ставишь такие максимальные цели, тебе сложно чего-то достичь. Настрой должен быть только таким, и я уверен, что он у ребят есть.

Финальный раунд чемпионата Европы 2016 года, конечно, лучше не вспоминать, но он был — и это тоже история. Мы же не можем стереть с памяти отборочный турнир и тот великолепный плей-офф со Словенией, все те пережитые эмоции. У нас была опытная команда и такая же, как и сейчас, хорошая атмосфера в коллективе. Да, мы проиграли все три матча, не забили ни одного мяча, но я бы хотел, чтобы болельщики не забывали труд и того тренерского штаба во главе с Михаилом Фоменко, который вывел сборную на форум. Конечно, запомнилось последнее слово, последний шаг, поэтому очень важно сейчас не наступить на те же грабли. Уверен, что ребята с опытом это все понимают. Все-таки я-то хорошо знаю, что сборная Украины не случайно побеждала Португалию и Сербию. Пусть удача будет с нами", – сказал Коноплянка.

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Евгений Коноплянка не попал в состав сборной. Он не успел залечить травму. За сборную он провел 85 матчей и забил 21 мяч.