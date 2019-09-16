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понедельник, 16 сентября 2019 10:11

Коноплянка ожидает возвращения Ярмоленко в УПЛ

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Коноплянка ожидает возвращения Ярмоленко в УПЛ
Коноплянка (слева) и Ярмоленко (справа) были соперниками в чемпионате Украины

Новичок "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о впечатлениях от возвращения в чемпионат Украины.

"Почему я вернулся на родную землю? Услышал слова президента о том, что нужно возвращаться в Украину.

На самом деле, почему бы и нет, почему не вернуть чемпионат, который был 4 года назад? В Европе все тоже хорошо, хорошие чемпионаты и команды, но своих людей мы будем радовать? Они заскучали, как я слышал. Народ тоже хочет видеть тот футбол, который показывает Европа. Я первым пошел, а теперь первым вернулся.

Я соскучился по чемпионату Украины, это мой дом. Наши люди, наш менталитет. Надеюсь, из-за моего возвращения на стадион придет на три человека больше. Затем придет Ярмоленко, а это еще плюс пять человек. Возможно, мы снова заинтересуем людей футболом", - сказал Коноплянка в эфире программы" Профутбол ".

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Евгений Коноплянка подписал контракт с "Шахтером" после четырех лет выступлений в Европе в составе "Шальке" и "Севильи".

https://football24.ua
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