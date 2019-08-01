Коноплянка определился с новым клубом

В ближайшие 2 дня Коноплянка станет игроком "Бешикташа"

Трансферная сага хавбека сборной Украины Евгения Коноплянки приближается к своему завершению.

Игрок сборной Украины Коноплянка в ближайшие два дня официально станет игроком "Бешикташа", сообщает "Sabah".

Турецкий клуб смог договориться с "Шальке" по цене 29-летнего игрока. По информации источника она составит 3 миллиона евро, хотя немцы настаивали на четверых. Зарплата Коноплянки в новом клубе составит 2,5 миллиона евро, что на полтора миллиона меньше чем он получает в "Шальке".

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Контракт звезды сборной Украины с "кобальтовыми" рассчитан до конца сезона 2019/20. Transfermarkt оценивает Евгения в 6.5 млн евро.