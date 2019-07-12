Коноплянка определился с новым клубом

Похоже, что Коноплянка определился со своим будущим

Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Переговоры между 29-летним футболистом и стамбульским "Фенербахче" находятся на завершающей стадии, сообщает портал Acunn.com.

Турецкий гранд заплатит "Шальке" за трансфер Коноплянки 2.5 евро, хотя гельзенкирхенский клуб требовал около 4 млн євро.

Зарплата лидера сборной Украины в турецкой первенства должна составить 2 млн евро в год. По неофициальной информации, в "Шальке" экс-вингер "Днепра" и "Севильи" получал больше 4 млн евро.

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В прошлом сезоне Коноплянка провел лишь 13 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом.