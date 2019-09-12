Коноплянка опозорился на первой тренировке "Шахтера"

В "Шахтере" надеются, что Коноплянка поможет команде успешно выступить в Лиге чемпионов

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка отметился в негативном ключе на первой тренировке в новом клубе.

"Горняки" продолжает подготовку к матчу 7-го тура против "Зари", информирует официальный сайт клуба.

На YouTube-канале "горняки" выложили видео с первой тренировки Евгения Коноплянки в составе клуба. Интересно, что в одном из эпизодов вингер не сумевший обыграть соперника, и в итоге Коноплянку обокрали и забили в ворота его команды.

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2-го сентября 2019 донецкий "Шахтер" объявил о подписании Коноплянки. По информации СМИ, "Шальке" получил своего вингера 1. 5 миллиона евро.