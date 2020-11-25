Коноплянка не интересует "Валенсию"

"Севилья" останется единственным испанским клубом Коноплянки. Фото Рейтер

Ни главный тренер "Валенсии" Хавьер Грасия, ни ее спортивный директор не видят полузащитника "Шахтера" Евгения Коноплянку в составе испанского клуба, сообщает "ТаТоТаке".

Оба представителя "Валенсии" не интересуются этим футболистом.

Такой слух мог возникнуть, потому что Хавьер Грасия 2 года назад тренировал "Уотфорд", а Коноплянка был одним из тех футболистов, которых тренеру предлагали для усиления состава.

Ранее сообщалось, что "Валенсия" заинтересована в подписании Коноплянки зимой.

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Коноплянка 2 сезона играл в Испании за "Севилью", провел 32 матча и забил 4 гола.