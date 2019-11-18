Коноплянка назвал главную цель сборной Украины на Евро-2020

В текущем году Коноплянка провел в составе сборной Украины 6 матчей, в которых забил 2 мяча. Фото: УАФ

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об основных задачах "сине-желтых" в финальной стадии Евро-2020.

"В первую очередь хочу сказать, что цели надо ставить заранее. Выйти из группы - это наша первая цель. Затем, если сможем это сделать, будем ставить другие цели. Конечно, мы можем говорить, что хотели бы играть в финале. Но все хотят выиграть Евро, правильно? Поэтому давайте не будем забегать далеко, а начнем с простого - выход из группы. а потом будет уже видно ", - цитирует Коноплянку" Футбол 24 "со ссылкой на" Профутбол".

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Жеребьевка финальной части Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте. Сборная Украины будет в первой корзине.