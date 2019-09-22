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воскресенье, 22 сентября 2019 11:51

Конкуренты Зинченко не впечатлили в игре с "Уотфордом"

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Конкуренты Зинченко не впечатлили в игре с &quot;Уотфордом&quot;
Менди едва восстановился от череды травм

В 6-м туре АПЛ Манчестер Сити уничтожил Уотфорд со счетом 8:0. Аналитический портал WhoScored выставил свои оценки игроков за матч Манчестер Сити - Уотфорд.

Об этом пишет champion.com.ua

Фулбэка Бенжамен Мэнди и Анхелиньо, которые сыграли по одному тайму, получили одни из худших оценок в состоянии Сити - 6.7 и 7.1 соответственно. Меньше было только в Канселу - 6.5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без объяснений. Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч чемпионата Англии

Хосеп Гвардиола не поставил основного левого защитника Манчестер Сити Александра Зинченко на матч из-за ротации.

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