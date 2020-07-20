Конкурента Лунина признали лучшим вратарем Испании

Тибо Куртуа является одним из сильнейших вратарей современности. Фото: Reuters

Голкипера мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа признали лучшим вратарем чемпионата Испании.

Бельгийский вратарь в третий раз в карьере получил титул лучшего вратаря Ла Лиги "Трофео Самора", сообщает официальный сайт "Реала".

Куртуа завоевал приз благодаря наименьшему количеству пропущенных мячей в сезоне Ла Лиги. Соперники "Реала" лишь 20 раз огорчили бельгийского голкипера.

Вратарь "сливочных" в среднем пропускал 0,59 мячей за игру. Голкипер стал первым представителем мадридцев с 2008 года, получивший награду. Тогда приз забрал в свою коллекцию Икер Касильяс.

В предыдущих 3-х сезонах титул лучшего вратаря Испании доставался голкиперу "Атлетико" Яну Облак.

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Тибо Куртуа выступает за "Реал" с лета 2018 года. К этому защищал цвета "Гента", "Челси" и "Атлетико". В следующем сезоне вратарь сборной Украины Андрей Лунин может составить конкуренцию Куртуа за место в составе "Реала".