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четверг, 22 августа 2019 10:49

Конкурент Лунина хочет покинуть "Реал"

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Конкурент Лунина хочет покинуть &quot;Реал&quot;
Кейлор Навес не хочет быть дублером Тибо Куртуа

Кейлор Навас хочет покинуть мадридский клуб этим летом.

Голкипер мадридского "Реала" обратился к руководству клуба с просьбой продать его, сообщает Marca.

По данным источника, 32-летнему костариканцу сообщили, что он будет вторым номером в команде после Тибо Куртуа. Отмечается, что Навас не согласен с такой ролью, и желает быть основным голкипером в своем новом клубе.

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Кейлор Навес был основным вратарем "Реала" в то время, когда команда выиграла 3 Лиги чемпионов подряд. В прошлом сезоне потерял место в старте из-за перехода в команду Куртуа из "Челси". Навас один из конкурентов Андрея Лунина за место второго вратаря "Реала".

https://football24.ua
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