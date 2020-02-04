Команду бывшего тренера "Шахтера" хочет приобрести американский миллиардер

Паулу Фонсека первый сезон тренирует "Рому". Фото: Reuters

Американский миллиардер Ден Фридкин хочет приобрести итальянскую "Рому".

Представители Фридкина начали завершающую стадию переговоров с нынешним владельцем Джеймсом Паллоттой, чтобы осуществить переход. сообщает "Сегодня"

Сумма сделки составит около 750-780 млн евро, в которую также включены 272 млн долга "Ромы". Отметим, что Дэн Фридкин занимается продажей автомобилей в странах Персидского залива, а также в Техасе, Оклахоме, Луизиане и Арканзасе.

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"Рома" находится на 5-м месте в Серии А. Тренирует команду бывший коуч "Шахтера" Паулу Фонсека.