Команда Малиновского хочет приобрести форварда "Динамо"

Итальянский "Аталанта" проявляет интерес к форварду "Динамо" и молодежной сборной Украины Владиславу Супряге.
Команда Руслана Малиновского хочет усилить линию атаки украинским нападающим, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Также интерес к Супряге имеет еще один клуб Серии А - "Болонья". "Сине-красные" хотят арендовать форварда с обязательным выкупом.
Трансфер упряжи оценивается в €15 млн. При этом агент упряжи заявил о том, что нападающий еще на год останется в Украине.
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В прошлом сезоне Супряга забил 14 голов в 24 матчах УПЛ за "Днепр-1", где он выступал на правах аренды. Контракт форварда с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.
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