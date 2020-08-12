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среда, 12 августа 2020 13:15

Команда Малиновского хочет приобрести форварда "Динамо"

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Команда Малиновского хочет приобрести форварда &quot;Динамо&quot;
Владислав Супряга прошлый сезон провел в "Днепре-1" на правах аренды. Фото: ФК "Днепр-1"

Итальянский "Аталанта" проявляет интерес к форварду "Динамо" и молодежной сборной Украины Владиславу Супряге.

Команда Руслана Малиновского хочет усилить линию атаки украинским нападающим, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Также интерес к Супряге имеет еще один клуб Серии А - "Болонья". "Сине-красные" хотят арендовать форварда с обязательным выкупом.

Трансфер упряжи оценивается в €15 млн. При этом агент упряжи заявил о том, что нападающий еще на год останется в Украине.

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В прошлом сезоне Супряга забил 14 голов в 24 матчах УПЛ за "Днепр-1", где он выступал на правах аренды. Контракт форварда с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.

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