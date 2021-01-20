Команда бывшего тренера "Шахтёра" опять провалилась

Во вторник, 19 января, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Италии по футболу.

Римская "Рома" проиграла "Специи" в дополнительное время - 2:4.

Команда Паулу Фонсеки, бывшего тренера "Шахтера", заработала 2 удаления в начале 1-го экстра-тайма. У хозяев поля 2-й гол забил Генрих Мхитарян, экс-игрок "горняков".

5 дней назад "Рома" потерпела болезненное поражение в римском "дерби".

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В четвертьфинале "Специя" сыграет против "Наполи", эта игра пройдет 27 или 28 января.