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среда, 20 января 2021 12:07

Команда бывшего тренера "Шахтёра" опять провалилась

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Команда бывшего тренера &quot;Шахтёра&quot; опять провалилась
Гол Мхитаряна не спас "волков". Фото "Рома"

Во вторник, 19 января, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Италии по футболу.

Римская "Рома" проиграла "Специи" в дополнительное время - 2:4.

Команда Паулу Фонсеки, бывшего тренера "Шахтера", заработала 2 удаления в начале 1-го экстра-тайма. У хозяев поля 2-й гол забил Генрих Мхитарян, экс-игрок "горняков".

5 дней назад "Рома" потерпела болезненное поражение в римском "дерби".

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В четвертьфинале "Специя" сыграет против "Наполи", эта игра пройдет 27 или 28 января.

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