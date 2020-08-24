"Колос" подписал экс-форварда сборной Украины

Последним клубом Евгения Селезнева в УПЛ был "Шахтер". Фото: Денис Руденко / Футбум

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев подписал контракт с коваливский "Колос".

Детали соглашения пока не известны, сообщает "Великий Футбол"

Последним местом работы Селезнева был турецкий "Бурсаспор", где он 32 матчах забил 13 мячей По окончании сезона получил статус свободного агента.

В прошлом сезоне УПЛ "Колос" занял 6-е место и получил путевку в квалификацию Лиги Европы.

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Евгений Селезнев защищал цвета киевского "Арсенала", донецкого "Шахтера" и "Днепра". За рубежом форвард поиграл за российскую "Кубань", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор", а также полсезона провел в испанской "Малаге". В активе игрока 58 матчей за сборную Украины.