Коломойский заплатит за Скрипника €500 тыс.

Виктор Скрипник был игроком "Днепра" Фото ФК "Зоря"

Наставник "Зари" Виктор Скрипник может возглавить "Днепр-1". Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Информация о том, что Скрипником серьезно интересуется "Днепр-1" - правда. Этому интересу не так много времени. По моей информации, ситуация вызрела после матча "Днепра-1" с "Колосом".

После этой игры между инвесторами и руководством клуба встал вопрос о возможной смене тренера. Скрипник является кандидатом №1 на этот пост.

Он дал предварительное согласие и уже пообщался на эту тему с президентом "Зари" Евгением Геллером. Геллер должен прибыть в Украину сегодня-завтра, и в этом вопросе может быть поставлена точка.

"Днепр-1" должен будет заплатить клаусулу - €500 тыс. Как я оцениваю вероятность перехода? 99,9%. Сейчас есть все принципиальные согласия, остались только юридические детали", – сказал Спиваковский.

Владельцем "Днепра-1" считается Юрий Береза, но на самом деле команду финансирует олигарх Игорь Коломойский.

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Виктор Скрипник в прошлом сезоне тренировал луганскую "Зарю" и занял с командой 3-е место. Осенью "Заря" стартует в групповом турнире Лиги Европы. "Днепр" занял в чемпионате Украины 7-е место.