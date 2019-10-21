Коломойский решил возродить "Днепр"

Игорь Коломойский решил вернуть "Днепр" на футбольную карту. Фото: из открытых источников

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что в следующем сезоне футбольный клуб "Днепр" восстановит свое существование.

Об этом сообщает "Футбол 24"

Журналисты интернет-издания "Мой город" поставили Коломойскому вопрос, когда футбольный клуб "Днепр" можно будет снова увидеть на поле. "Я думаю, в следующем сезоне", - коротко ответил бизнесмен.

Сначала с днепрян несколько раз снимали очки из-за долгов перед бывшим тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом. По итогам сезона 2016/17 клуб занял 11 место в УПЛ и вылетел в Первую лигу, но по решению ФИФА клуб снизили до Второй лиги.

С сезона 2018/19 клуб лишили профессионального статуса, и спортсмены начали играть в любительском чемпионате. Однако летом 2019 выяснилось, что "Днепр" не заявлен на новый сезон чемпионата Украины даже среди любительских коллективов.

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За свою историю "Днепр" дважды становился чемпионом СССР и один раз брал Кубок. В чемпионате Украины достижением команды является второе место и финал Кубка Украины. В сезоне 2014 -2015 играл в финале Лиги Европы.