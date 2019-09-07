Коломойский, Фірташ, Ющенко и Баканов – кто гулял на дне рождения Суркиса

Друзья Суркиса принадлежат к различным артиям

70-летний юбилей бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса посетил ряд известных людей.

Об этом пишет "Трибуна"

На Дне рождения экс-президента "Динамо" были замечены три бывших президента Украины: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Также мероприятие посетили владелец "Днепра" Игорь Коломойский, бизнесмен Дмитрий Фирташ, старший сын бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко — Александр, экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Были приглашены и соратники Суркиса по политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", одним из лидеров которой является Виктор Медведчук. В частности, первый номер в избирательном списке партии и сопредседатель фракции — Юрий Бойко, экс-владелец "Говерлы" Нестор Шуфрич. Кроме того, был замечен автомобиль, которым пользуется Сергей Левочкин.

Не обошлось и без ближайшего окружения нынешнего главы государства Владимира Зеленского: глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, первый помощник президента Сергей Шефир.

Также были замечены актеры студии "Квартал-95" и почетный президент группы компаний "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

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Григорий Суркис долгое время был президентом федерации футбола Украины и вице-президеном УЕФА