КМ-2018 в России - ИДИЛ снова угрожает терактами

Безопасность проведения Кубка мира-2018 в России находится под большим вопросом.

Террористическая группировка ИДИЛ распространяет в интернете новые плакаты с угрозами атак во время турнира.

На этот раз в качестве героев плакатов террористов выступили лидеры сборных Бразилии и Аргентины Неймар и Лионель Месси.

Публикации распространяют в социальных сетях с целью запугать болельщиков и футболистов.

Ранее группировка ИДИЛ уже грозила атаками во время чемпионата мира в России. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Террористы ДНР начали разбирать "Донбасс Арену"

Кубок мира 2018 года по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Откроет турнир матч хозяев с Саудовской Аравией.