КМ-2018 в России - ИДИЛ снова угрожает терактами

Безопасность проведения Кубка мира-2018 в России находится под большим вопросом.
Террористическая группировка ИДИЛ распространяет в интернете новые плакаты с угрозами атак во время турнира.
На этот раз в качестве героев плакатов террористов выступили лидеры сборных Бразилии и Аргентины Неймар и Лионель Месси.
Публикации распространяют в социальных сетях с целью запугать болельщиков и футболистов.
Ранее группировка ИДИЛ уже грозила атаками во время чемпионата мира в России.
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Кубок мира 2018 года по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Откроет турнир матч хозяев с Саудовской Аравией.
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