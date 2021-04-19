Клубы Суперлиги подали в суд на УЕФА и ФИФА

Суперлига планирует свой старт летом 2021 года. Фото: Reuters

12 клубов Суперлиги начали свою борьбу за признание турнирную. Учредители подали иски в суд на УЕФА и ФИФА, чтобы защитить свое право проводить Суперлигу.

УЕФА может подать иск на €50-60 млрд против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА угрожает дисквалифицировать эти клубы из еврокубков, сообщает AP.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ФИФА прокомментировали создания Суперлиги

"Ваше заявление заставляет нас принять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой враждебной реакции УЕФА и ФИФА, которые не только ставят под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что еще важнее, будет незаконным. По этой причине компания SLCo (Super League Company) уже подала ходатайство в суды, чтобы обеспечить беспрепятственное создание и функционирование нового турнира соответствии с действующим законодательством.

Суперлига будет проводиться наряду с существующими чемпионатами стран и кубковых турнирах, которые являются ключевой частью структуры европейского футбола. Клубы Суперлиги не стремятся заменить Лигу чемпионов или Лиги Европы. Наша цель - конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними ", - говорится в совместном письме 12 клубов-основателей Суперлиги.

В Суперлигу вошли "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Интер" и " Ювентус ". Позже к ним должны присоединиться еще 8 клубов. Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес, вице-президенты турнира - президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и владелец "МЮ" Джоэль Глейзер. Суперлига будет состоять из двух групп по 10 команд. За сезон команды проведут 18-23 матча. Матчи будут проводиться среди недели. Ожидается, что новый турнир начнется в августе 2021 года. При этом при поступлении в Суперлигу клуб получит € 350 млн.