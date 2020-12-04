Клуб Яремчука и Безуса третий раз за сезон уволил главного тренера

Бельгийский "Гент" отправил в отставку главного тренера 38-летнего Вима Де Декера.
Последней каплей в чаше терпения руководства клуба стало домашнее поражение от чешского "Слована" в 5-м туре группового раунда Лиги Европы, пишет sport.ua.
Перед этим команда не смогла пройти в Лигу чемпионов. 2-я команда Бельгии в прошлом сезоне дважды проиграла киевскому "Динамо" в 4-м раунде квалификации.
Де Декер возглавил команду в середине сентября, сменив на этом посту Ласло Болони. Начинал сезон с командой Эссо Туруп.
За "Гент" выступают сразу 3 украинца. Это защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и форвард Роман Яремчук.
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В 5 турах Лиги Европы "Гент" не набрал ни одного очка, а в национальном чемпионате клуб идет лишь на 13-м месте.
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