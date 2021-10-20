Клопп назвал журналиста нехорошим человеком

Клопп прокомментировал слова журналиста. Фото: Reuters

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп эмоционально отреагировал на вопрос австралийского журналиста после матча Лиги чемпионов с "Атлетико" (3:2). После встречи наставник мадридского клуба Диего Симеоне не пожал руку Клоппу. Журналист на пресс-конференции спросил Юргена, разозлило ли его поведение коллеги.

"Был ли я зол? Вообще не разозлился. Посмотрите на меня. Но вы хотите из всего этого сделать целую историю. Я хотел пожать ему руку, он этого не хотел. Я могу понять его поступок в тот момент. Он убегал в подтрибунное помещение.

Он эмоциональный человек. Я тоже. А вот вы - нехороший человек, потому что хотите сделать из этого историю. Говорите, что я был зол? Когда? Я сейчас злюсь из-за вашего вопроса", - цитирует Клоппа Mirror.

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"Атлетико" проиграл "Ливерпулю" - 2:3. По ходу игры мадридцы уступали - 0:2, затем сравняли счет - 2:2, но в итоге проиграли - 2:3.