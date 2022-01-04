Кличко-младший вошел в десятку самых богатых боксеров в истории

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира за всю историю по версии Manchester Evening News. Брат мэра Киева, лидера "УДАРа" Виталия Кличко заработал за свою карьеру 58 миллионов фунтов, что позволило ему занять 10-е место в рейтинге, сообщает издание.

Кроме Владимира Кличко в топ-10 вошли Энтони Джошуа (60 млн фунтов), Шугар Рэй Леонард (88), Тайсон Фьюри (100), Леннокс Льюис (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хойя (148), Мэнни Пакьяо (163), Джордж Форман (222) и Флойд Мейвезер (400).

Как сообщает Manchester Evening News, Владимир Кличко удерживал 5 чемпионских поясов в течение шести лет. Больше всего денег он заработал в последних поединках против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.