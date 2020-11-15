Кличко выиграл один из самых зрелищных боев в карьере

15 ноября 2014 года легендарный украинский боксер Владимир Кличко нокаутировал в пятом раунде болгарина Кубрата Пулева и защитил три чемпионских титула. Бой прошел на O2 World Arena в Гамбурге, Германия, и стал одним из самых зрелищных в карьере Кличко-младшего.

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Пулев активно начал поединок, агрессивно действовал в клинче, бил по затылку Кличко. Уже на первой минуте украинец пропустил ощутимый джеб, от которого его отбросило, и правый через руку. Спасся в клинче. А в начале второй минуты уже сам Кличко на прыжке нанес точный левый боковой в челюсть. Пулев, падая, получил еще один левый боковой. А через несколько секунд он снова в нокдауне - после очередного левого бокового Кличко.

Несколько грязный бокс с ударами по затылку и клинчами в третьем раунде прервал мощный удар Кличко правой в голову. Пулев едва удержался на ногах, но через несколько секунд украинец третий раз отправил болгарина в нокдаун левым боковым в челюсть.

В начале четвертого раунда Пулев мощно пробил в голову слева - Кличко спасся в клинче. После правого прямого болгарина Кличко пошатнулся - и снова спасительный клинч. В заключительной минуте раунда Владимир нанес несколько точных правых прямых и левых боковых.

Свою победу Владимир Кличко посвятил борцам за Украину

В пятом раунде Пулев провел серию тяжелых ударов в голову. А через несколько секунд чемпион "вырубил" претендента левым боковым в голову. Пулев не смог подняться со спины к счету 10. Нокаут. Болгарин - окровавленный и с огромным гематомой под правым глазом.

Свою победу Владимир Кличко, который боксировал из сине-желтой лентой на красных шортах, посвятил борцам за Украину.

- Слава Украине! - воскликнул Владимир в ринге после победы.

- Героям Слава! - ответили чемпиону. В частности, и брат Виталий. Мэр Киева привычно был возле ринга в углу Владимира.

Для многолетнего гегемона супертяжелого веса Владимира Кличко победа над Пулевым стала предпоследней на профессиональном ринге. В апреле 2015 году он провел еще одну успешную защиту титулов в бою с американцем Брайантом Дженнингсом, после чего в ноябре 2015 года потерял их во встрече с британцем Тайсоном Фьюри, а в апреле 2017 года не смог вернуть, уступив другому британцу Энтони Джошуа.