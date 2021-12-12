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воскресенье, 12 декабря 2021 21:27

Кличко не знает, какую страну представляет Ломаченко

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Кличко не знает, какую страну представляет Ломаченко
Владимир Кличко не избегал флага. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на то, что экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) отпраздновал победу над Ричардом Комми (31-4, 27 КО) с флагом Белгород-Днестровского, а не Украины.

"Википедия: "Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство – это общее единство людей".

Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, не используя флаг своей страны? WTF", – написал Кличко.

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Василий Ломаченко известный своей привязанностью к Московской церкви и активными пророссийскими взглядами. За это его неоднократно критиковали в Украине.

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Дата
12
декабря

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