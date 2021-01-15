Кличко хуком слева нокаутировал молодого Уайлдера

Бывший "временный" чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Диллиан Уайт поделился интересными деталями из тренировочного лагеря тогда еще доминирующего чемпиона мира Владимира Кличка перед одной из очередных защит своих титулов. Интервью с британским боксером опубликовал сайт Sky Sports 15 января 2020 года.

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Лагерь проходил на курорте Штанглвирт в заснеженных австрийских Альпах. На тренировочные спарринги к украинцу приехала солидная компания - будущие чемпионы мира Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, крепкие британские боксеры Диллиан Уайт, Сэм Секстон и другие.

- Владимир сломал Секстону нос, - вспоминает Уайт. - Я сказал: "Нет, ты меня не вырубишь!" Я вышел в ринг и начал жестко с ним драться. Мы поссорились и за это меня отправили домой.

Через некоторое время Уайт вернулся в лагерь, получив приглашение присоединиться к группе талантливых бойцов.

- Владимир дружил с такими, как Джошуа, - говорит Уайт. - Они похожи по своему мировоззрению и поведению. А я тогда был просто уличным бандитом.

Владимир дружил с такими, как Джошуа. Они похожи по своему мировоззрению и поведению

Диллиан Уайт вспоминает, что в австрийский лагерь Кличко на время прилетел американец Деонтей Уайлдер. Он тогда находился на начальной стадии своей профи-карьеры. Молодой "Бронзовый бомбардировщик" (прозвище Уайлдера. - Gazeta.ua) стремился продемонстрировать свою силу перед Кличко, он сопел и сходил с ума. Уайт рассказал, что стал свидетелем внезапного взрывного завершения их спарринга.

- Я видел, как его нокаутировали, - говорит Уайт. - Владимир нокаутировал его. Он знал, что случилось. Влад отступал, работал на ногах, финтив, бил джебы по корпусу, обманные джебы. Хук слева - и Уайлдер поднял руки, его не стало. Это не был нокдаун, это был тяжелый нокаут. Уайлдера аж передернуло. Вот почему, вероятно, команда Уайлдера не хотела чтобы он дрался с Кличко. Владимир собирался с ним драться, но Уайлдеру никогда не нравилась эта идея.

Деонтей Уайлдер с 2015-го по 2020 год владел титулом WBC. Потерял его в феврале прошлого года в бою с британцем Тайсоном Фьюри. В ноябре 2015 года Фьюри победил Владимира Кличка и отобрал у него 3 чемпионских титула. До боя с ним Владимир 11,5 лет не знал поражений.