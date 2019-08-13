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вторник, 13 августа 2019 20:01

Киевское "Динамо" вылетело с Лиги чемпионов (ВИДЕО)

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Киевское &quot;Динамо&quot; вылетело с Лиги чемпионов (ВИДЕО)
В первом матче "Динамо" проиграло середину поля

Добрый вечер!

Сегодня в матче третьего отборочного тура в Лигу чемпионов "Динамо" дома попытается отыграться после минимального поражения в Брюгге от одноименного клуба со счетом - 0:1.

Наш сайт будет вести репортаж с места событий.

Начало встречи – в 20-30.

Стали известны стартовые составы команд. Не обошлось без неожиданностей. Андриевский впервые выходит в основе.

"Динамо": Бойко - Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзьора - Шепелев, Буяльський - Вербич, Андрієвський, Циганков - Родрігеш

Запасные: Бущан, Шабанов, Караваев, Сидорчук, де Пена, Беседин, Соль

"Брюгге": Миньоле – Соболь, Дели, Мехеле, Мата – Ванакен, Ритс, Вормер – Бонавентуре, Окереке, Тау

Запасные: Хорват, Диатта, Опенда, Влитинк, Колс, Митрович, Схейверс

Незатренированный Хацкевичем Родригеш тоже в старте.

Матч начался!

2 мин. Команды обменялись атаками, которые угрозы не представляли

5 мин. ГОЛ !!! Динамо. Буяльский замкнул прострел Миколенко с левого фланга!

Обрезались бельгийцы и Динамо молниеносно реализовало свою возможность, сравняв счет по сумме двух встреч.

8 мин. И желтая карточка Тау за разговоры!

13. мин. Прижали бельгийцы киевлян.

17 мин Вербич !! С выгодной позиции пробил выше. Эх ...

Между тем синоптики передают, что на Киев движется гроза

21 мин. Миколенко снова простреливал, но Родригеш не успел замкнуть!

Половина тайма. Киевляне давят, фламандцы, похоже такого не ожидали!!!

24 мин. Цыганков неплохо прорывался по правому флангу, но не успел отдать пас.

26 мин. Ничего в атаке не получается у "Брюгге". И слава Богу!

29 мин. Бонавентуре прорывался по правому флангу, но неточно пробил экс-игрок Зари

32 мин. Затяжная атака фламандцев завершилась неточным ударом Ванакена.

33 мин. Прорыв Вербича в штрафную в последний момент прервали защитники.

Андриевский пока неплохо выглядит на поле. Старается парень.

37 мин Миколенко прервал атаку Брюгге. Угловой.

38. минут. ГОЛ! Дели забивает головой! 1:1 Перевисел Бурду.

41 мин. И сразу Тау едва не забивает второй. Бойко вытащил из-под перекладины!

43 мин. Теперь уже Брюгге убивает все атаки Динамо в зародыше.

Пошел сильный дождь в Киеве.

Закончился первый тайм. Киевляне неплохо начали, открыли счет, но пропустили гол и стушевались. Очень трудно поверить в то, что Динамо сможет пройти дальше.

Замена. Вместо Андриевского вышел Де Пена

47 мин. Шепелев пробил с угла штрафной. Миньйоле на месте.

49 мин.ГОЛ !! Динамо 2:1. Вербич пробил в штангу, мяч отскочил к Шепелева, а от него закатился в ворота !!!

53 мин. замена у гостей. Вместо Бонавентуре вышел Диатто

Цыганков перешел в середину поля, а Де Пена играет в фланге.

Желтая карточка Вербичу.

57 мин. Еще одна желтая. На этот раз Кадару

61 мин. Бурда сыграл рукой. Желтая.

63 мин. Родригеш выпадает из игры. Пора делать замену!

65 мин. Бельгийцы спокойно катают мяч.

67 мин. Окереке потеряли киевляне в штрафной. Угловой.

68. мин Ванакен опасно бил. Мимо ворот.

68 мин. Замена. Беседин вместо Вербича.

Родригеш пошел на левый фланг, а Беседин - на острие атаки.

73 мин. Затяжная атака Динамо завершилась неточным ударом Миколенко.

76 мин. Родригеш потерял момент, а потом узнал, что он находился в офсайде.

78 мин. Окереке заработал предупреждение за фол на Буяльском.

81 мин. Тау хорошо отдал на Окереке, однако форвард пробил пяткой несильно.

82 мин. Вторая желтая для Бурды и удаление.

83 мин. Соль вместо Шепелева. И сразу изъятия в Брюгге. Тау уходит с поля.

86 мин Ванакен получил желтую за разговоры.

87 мин. Беседин простреливает, но ни Соль, ни Цыганков не дотягиваются.

88 мин. ГОЛ !!! Опенде, вышедший на замену легко обыграл Кадара и отдал на Вормера - 2:2

Вот вам и Кадар, который не дает играть Попову.

91 мин. Родригеш, похоже, играет сам с собой.

93 мин. Ого! Мехелен неожиданно забивает в свои ворота! 3:2! интрига возрождается

Веселая игра. Опенда забивает! 3:3!

Все. Ничья, которая для Динамо является приговором. Далее идет Брюгге, а Хацкевич идет на пресс-конференцию, где будет придумывать очередные отмазки.

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