Кенджера сделал предложение украинской девушке

Кенджера женится на украинке. Фото инстаграм Томаш Кенджера

Футболист киевского "Динамо" и сборной Польши Томаш Кенджера, который выступает в украинском клубе с 2017 года, сделал предложение украинке Виктории Стецик

Киевлянка Виктория Стецик - училась в столичном университете имени Бориса Гринченко. Пара встречалась с 2017 года.

"Она сказала "да", - написал Томаш Кендзжра в Instagram, сопроводив пост фото с любимым.

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Со своей девушкой Томаш Кенджера тоже познакомился через instagram.