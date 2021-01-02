Кенджера сделал предложение украинской девушке

Футболист киевского "Динамо" и сборной Польши Томаш Кенджера, который выступает в украинском клубе с 2017 года, сделал предложение украинке Виктории Стецик
Киевлянка Виктория Стецик - училась в столичном университете имени Бориса Гринченко. Пара встречалась с 2017 года.
"Она сказала "да", - написал Томаш Кендзжра в Instagram, сопроводив пост фото с любимым.
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Со своей девушкой Томаш Кенджера тоже познакомился через instagram.
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