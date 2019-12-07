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суббота, 07 декабря 2019 10:09

"Каждый игрок сборной знает, что ему делать на поле" – Пластун

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&quot;Каждый игрок сборной знает, что ему делать на поле&quot; – Пластун
Пластун не появлялся на поле в решающих матчах сборной

Защитник сборной Украины и Гента Игорь Пластун оценил выступления "сине-желтых" во время квалификации к Евро-2020.

"В чем добавила сборная Украины на протяжении 2019? В плнимании игры, командных действий, начиная от вратаря и заканчивая нападающими. Каждый знает, что ему делать на поле, понимает свою задачу. У нас было много теории, на которой все четко объяснялось". Об этом пишет "Футбол-24"

"Самое главное, что замыслы тренерского штаба удалось воплотить затем в игре на поле, и результат не заставил себя долго ждать. Думаю, в эти полгода до Евро у нас еще будет время усовершенствовать свои действия и с оптимизмом отправиться на финальный турнир", - сказал Пластун .

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Сборная Украины получила прямую путевку на Евро-2020, где попала в одну группу с Нидерландами и Австрией (еще один соперник определится после плей-офф Лиги наций). Финальная часть турнира начнется 12 июня и продлится до 12 июля.

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