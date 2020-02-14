"Карпаты" перейдут в собственность Львова

Аутсайдер УПЛ "Карпаты" перейдет в собственность города Львова.
Депутаты Львовского городского совета приняли решение о создании народной команды "Карпаты". Это означает, что произойдет безвозмездная передача корпоративных прав ООО "Клуб профессионального футбола Карпаты" в собственность территориальной громады города Львова. Информацию о переходе "Карпат" под управление территориальной громады города подтвердил официальный сайт "зелено-белых".
У львовского клуба возникли финансовые трудности. Игроки не получали зарплату 3 месяца, сборы команды в Турции были под угрозой.
Официальным владельцем "Карпат" является бизнесмен Петр Дыминский. За сообщение медиа, частичку в клубе имел также Игорь Коломойский.
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В текущем сезоне "Карпаты" занимают последнее 12-е место в УПЛ, отставая от 11-го спасительного места на 3 очка.
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