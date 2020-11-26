Капитана "Динамо" дисквалифицировали на 3 матча

Сергей Сидорчук не поможет "Динамо" в 2 следующих мтачах. Фото: ФК "Динамо" Киев

КДК УАФ дисквалифицировал капитана "Динамо" Сергея Сидорчука на 3 матча.

Сидорчук получил наказание за фол против Виктора Корниенко в матче 9-го тура УПЛ с "Шахтером", сообщает официальный сайт УАФ

За применение чрезмерной силы с нанесением травмы предусмотрено отстранения на четыре матча. КДК учел объяснения "Динамо" по эпизоду как смягчающее обстоятельство и заменил одну встречу на условную.

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Сергей Сидорчук уже пропустил матч 10-го тура УПЛ против "Ингульца". В следующих двух тура чемпионата Украины киевский клуб сыграет с "Ворсклой" и "Мариуполем".