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воскресенье, 27 октября 2019 15:27

Капитан "Динамо" признался, что летом был близок к переходу в турецкий гранд

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Капитан &quot;Динамо&quot; признался, что летом был близок к переходу в турецкий гранд
Сергей Сидорчук рад, что остался в Киеве. Фото: ФК "Динамо"

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук признался, что летом был близок к переходу турецкий "Бешикташ", пишет "Спортарена".

По словам Сидорчука, он не расстроился из-за этого, поскольку считает "Динамо" родной командой.

"Я сторонник того, что все, что ни делается - все к лучшему. Не вижу ничего хорошего или плохого в сорван трансфер в чемпионат Турции. Так получилось. Психологически я был готов остаться в "Динамо". Это моя родная команда. Да, есть команда, которая меня воспитала - запорожский "Металлург". Но "Динамо" мне стало родной командой ", - сказал Сидорчук в программе Auto Гол.

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Сергей Сидорчук перешел в "Динамо" в 2012 году из запорожского "Металлурга" вместе с защитником Андреем Цуриков и в отличие от своего партнера стал основным игроком киевлян. В текущем сезоне игрок провел 14 матчей во всех турнирах за киевскую команду, при этом отметившись двумя результативными передачами.

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Дата
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