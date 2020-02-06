Капитан "Бенфики" не сыграет против "Шахтера"

Жардел выбыл из игры на 2 месяца. Фото: ФК "Бенфика"

Соперник "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" столкнулась с серьезной кадровой проблемой.

Капитан команды Жардел пропустит оба матча против "горняков", сообщает "Футбол 24 ".

Бразильский защитник получил повреждение в матче Кубка Португалии против "Фамаликана". Результаты предварительного обследования крайне неутешительны - разрыв боковой связки колена. На восстановление игроку понадобятся минимум 2 месяца.

В текущем сезоне Жардел провел 10 матчей во всех турнирах за "Бенфику".

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Матчи "Шахтера" и "Бенфики" в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 и 27 февраля.