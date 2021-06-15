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вторник, 15 июня 2021 11:50

Калитвинцев будет тренировать клуб первой лиги

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Бывший тренер сборной Украины и звезда "Динамо" 53-летний Юрий Калитвинцев будет работать в первой лиге.

Калитвинцев возглавил житомирское "Полесье", сообщает официальный сайт команды.

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На этом посту он заменил Сергея Шищенко, который руководил командой в прошлом сезоне.

Последним местом работы Калитвинцева был донецкий "Олимпик", где он задержался всего на два месяца. Под его руководством команда не одержала ни единой победы и рисковала вылететь в первую лигу.

Автор: ФК "Полесье"
 

Юрий Калитвицнцев был звездой и капитаном "Динамо" в 90-х. Родился в России, но получил украинский паспорт и играл за национальную команду.
В качестве тренера возглавлял молодежные команды "Динамо". Выиграл юношеский Евро-2009 со сборной Украины. Работал с "Динамо" Москва.

Его сын Владислав является одним из лидеров "Десны".

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