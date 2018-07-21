"Какими дебилами надо быть, чтобы говорить, что "Слава Украине" - националистический лозунг?" - Вернидуб

Вернидуб высказал мнение о реакции на резонансное заявление хорватов. Фото: football.ua

Наставник "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал ситуацию вокруг Огнена Вукоевича и Домагоя Виды на Кубке мира-2018.

"Смотрел практически все матчи чемпионата мира. Мое мнение, что французы заслуженно стали чемпионами мира. Так, много мячей они забили со стандартных положений, но, видимо, они очень много над этим работали. У меня язык не поворачивается сказать, что Франция незаслуженно выиграла ЧМ-2018.

Стоит отметить поступок Виды и Вукоевича. Хочу сказать, что эти ребята просто супер и большие молодцы за то, что поддержали нашу страну. Через слов "Слава Украине" очень сильно подгорело в наших недавних "братьев-россиян". Это катастрофа!

Почему "Viva la France" или "Вперед, Россия" - это нормально, а "Слава Украине" - это националистический лозунг? Какими дебилами надо быть, чтобы говорить подобные вещи. Чему тут удивляться? Пропаганда и политика - это то, чем занимаются наши "братья". Пусть дадут нашей стране спокойно жить, развиваться и быть самостоятельным", - передает слова Вернидуба Footboom.

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После резонансного заявления Домагой Вида извинился перед россиянами за свои слова.