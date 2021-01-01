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пятница, 01 января 2021 18:35

Как звезды футбола встретили 2021-й год
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Звезды футбола отчитались в социальных сетях о встрече Нового 2021-го года.

Лучший игрок 2020 года форвард "Баварии" Роберт Левандовски не позволяет себе расслабляться и уже приступил к тренировкам.

Автор: Инстаграм Роберта Левандовски
 

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду встречал Новый год вместе со своими 4-мя детьми и невестой Джорджиной.

Автор: Инстаграм Криштиану Роналду
 

Звезда ПСЖ Килиан Мбаппе встретил 2021-й год на отдыхе.

Автор: Инстаграм Килиана Мбаппе
 

Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос провел новогоднюю ночь вместе со своими 4-мя сыновьями.

Автор: Инстаграм Серхио Рамоса
 

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко встретил Новый год со своей женой Властью и двумя домашними любимцами.

Автор: Инстаграм Александра Зинченко
 

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вместе со своей женой и дочерью выбрали новогодние наряды.

Автор: Инстаграм Руслана Малиновского
 

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский встретил Новый год в Беларуси вместе с отцом.

Автор: Инстаграм Артема Милевского
 

Форвард "Гента" и сборной Украины провел новогоднюю ночь вместе с женой и дочерью.

Автор: Инстаграм Романа Яремчука
 

Чемпионат Англии и Испании не будут брать паузу на новогодние праздники. Серия А возобновит своим выступления 3-го января. Немецкая Бундеслига проведет тур на день раньше - 2-го января. Украинские клубы канут исходить из новогоднего отпуска с 10-го января и готовиться ко второй части сезона.

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01
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