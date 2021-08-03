Как выглядит новый автобус "Динамо"

В новом сезоне киевское "Динамо" будет использовать новый клубный автобус.

Первая команда динамике будет использовать автобус - Setra (подразделение компании Daimler AG -Gazeta.ua), серия S 516 HDH.

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Команда Мирчи Луческу приехала на нем на НСК "Олимпийский" на матч против "Вереса".

Автобус уже раскрашен в клубные цвета "Динамо", сделанный с учетом всех пожеланий клуба. Это эксклюзивная внутренняя "начинка", дизайн, акустика и максимальная безопасность.

4 августа "Динамо" проведет товарищеский матч против турецкого "Фенербахче". В чемпионе Украины динамовцы разгромили "Верес", а 7 августа сыграют в гостях против "Зари".