Как выглядит футбольный стадион в Припяти, который так и не открыли из-за аварии на ЧАЭС( видео)

Сейчас так выглядит стадион "Авангард"

Сериал HBO "Чернобыль" возродил интерес к катастрофе, произошедшей на ЧАЭС 26 апреля 1986 года, не только в Украине, но и во всем мире.

Видео англичанина Пола Фроста, которым он поделился в 2017 году и которое сейчас обретает новую популярность — это стадион "Авангард" в Припяти, который должен был стать ареной местного "ФК Строитель (Будивельник)".

Из-за аварии на ЧАЭС стадион так и не увидел футбольные встречи. Сейчас он заброшен и является одним из пунктов посещения экскурсантами и сталкерами.

Первые кадры видео сняты на месте, где когда-то было футбольное поле.

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Припять была эвакуирована в 1986 году и вошла в зону отчуждения. Стадион планировалось открыть 1 мая 1986 года, а первый матч сыграть 9 мая — с "Шахтером" из Александрии.