Как вратарь съел траву, а хавбек забил фантастический автогол - видео

В Боливии и Нидерландах футболисты попали в чрезвычайно курьезные ситуации.

Так, боливийский вратарь Луис Фернандо Карденас из клуба "Гуабира" стал популярным после матча Кубка Судамерикана-2018 против "Лиги де Кито".

По ходу матча после удачного сейва голкипер без колебаний отправился за линию ворот, отщипнул там немного травы и съел ее. Поступок вратаря стал вирусным в интернете.

Смотрите видео ситуации:

В свою очередь на 90-й минуте первого матча переходного турнира Эредивизии против "Дордрехта" полузащитник роттердамской "Спарты" Стейн Спирингс нанес невероятный удар в свои ворота с 40 метров.

If there was a Puskas award for own goals this would be a major contender to win it. 🔥💥



Sparta Rotterdam's Stijn Spierings with a screamer of an OG against Dordrecht 😱. What was your goal of the season so far?



🎥 Cred : Fox Sports pic.twitter.com/JO4TOaZEIj