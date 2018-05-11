Как вратарь съел траву, а хавбек забил фантастический автогол - видео

В Боливии и Нидерландах футболисты попали в чрезвычайно курьезные ситуации.
Так, боливийский вратарь Луис Фернандо Карденас из клуба "Гуабира" стал популярным после матча Кубка Судамерикана-2018 против "Лиги де Кито".
По ходу матча после удачного сейва голкипер без колебаний отправился за линию ворот, отщипнул там немного травы и съел ее. Поступок вратаря стал вирусным в интернете.
Смотрите видео ситуации:
В свою очередь на 90-й минуте первого матча переходного турнира Эредивизии против "Дордрехта" полузащитник роттердамской "Спарты" Стейн Спирингс нанес невероятный удар в свои ворота с 40 метров.
If there was a Puskas award for own goals this would be a major contender to win it. 🔥💥— Betway Ghana (@betway_gh) 11 мая 2018 г.
Sparta Rotterdam's Stijn Spierings with a screamer of an OG against Dordrecht 😱. What was your goal of the season so far?
🎥 Cred : Fox Sports pic.twitter.com/JO4TOaZEIj
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Через 2 минуты "Спарта" снова вышла вперед и в итоге одержала победу (2:1). Ответный матч пройдет 13 мая.
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