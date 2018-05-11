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пятница, 11 мая 2018 20:11

Как вратарь съел траву, а хавбек забил фантастический автогол - видео

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Как вратарь съел траву, а хавбек забил фантастический автогол - видео
Игрок "Спарты" нанес фантастический удар по своим воротам

В Боливии и Нидерландах футболисты попали в чрезвычайно курьезные ситуации.

Так, боливийский вратарь Луис Фернандо Карденас из клуба "Гуабира" стал популярным после матча Кубка Судамерикана-2018 против "Лиги де Кито".

По ходу матча после удачного сейва голкипер без колебаний отправился за линию ворот, отщипнул там немного травы и съел ее. Поступок вратаря стал вирусным в интернете.

Смотрите видео ситуации:

В свою очередь на 90-й минуте первого матча переходного турнира Эредивизии против "Дордрехта" полузащитник роттердамской "Спарты" Стейн Спирингс нанес невероятный удар в свои ворота с 40 метров.

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Через 2 минуты "Спарта" снова вышла вперед и в итоге одержала победу (2:1). Ответный матч пройдет 13 мая.

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