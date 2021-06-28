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вторник, 29 июня 2021 06:11

Как Украина Швецию на Евро победила

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Как Украина Швецию на Евро победила
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

29 июня сборная Украины сыграет в матче 1/8 Евро-2020/21 против Швеции.

Последний раз команды встречались между собой на Евро-2012. Тогда команда Олега Блохина одержала волевую победу -2:1

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Первый тайм прошел с преимуществом украинцев, но голов забито не было.

После перерыва шведы вышли вперед. Но дубль Андрея Шевченко принес Украине победу.

В итоге украинцы и шведы не смогли выйти из группы. Победителем Евро стала Италия.

Матч Швеция - Украина состоится 29 июня. Начало встречи в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

На групповом раунде сборная Украины проиграла Нидерландам и Австрии победила Северную Македонию.

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Дата
29
июня

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