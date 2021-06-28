Как Украина Швецию на Евро победила

29 июня сборная Украины сыграет в матче 1/8 Евро-2020/21 против Швеции.
Последний раз команды встречались между собой на Евро-2012. Тогда команда Олега Блохина одержала волевую победу -2:1
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Первый тайм прошел с преимуществом украинцев, но голов забито не было.
После перерыва шведы вышли вперед. Но дубль Андрея Шевченко принес Украине победу.
В итоге украинцы и шведы не смогли выйти из группы. Победителем Евро стала Италия.
Матч Швеция - Украина состоится 29 июня. Начало встречи в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
На групповом раунде сборная Украины проиграла Нидерландам и Австрии победила Северную Македонию.
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