Как Украина Швецию на Евро победила

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

29 июня сборная Украины сыграет в матче 1/8 Евро-2020/21 против Швеции.

Последний раз команды встречались между собой на Евро-2012. Тогда команда Олега Блохина одержала волевую победу -2:1

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Первый тайм прошел с преимуществом украинцев, но голов забито не было.

После перерыва шведы вышли вперед. Но дубль Андрея Шевченко принес Украине победу.

В итоге украинцы и шведы не смогли выйти из группы. Победителем Евро стала Италия.

Матч Швеция - Украина состоится 29 июня. Начало встречи в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. На групповом раунде сборная Украины проиграла Нидерландам и Австрии победила Северную Македонию.