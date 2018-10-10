Как Украина противостояла Италии - история встреч

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 585
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2124
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1773
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 468
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1206
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2259
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 369
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Просмотров: 2637
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 792
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9270
Фото
Все фото
5
16
11
6
5
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Видео
Все видео
Как Украина противостояла Италии - история встреч
Как Украина противостояла Италии - история встреч
Российских футболистов серьезно накажут за пьяную выходку
Российских футболистов серьезно накажут за пьяную выходку
Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии
Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии
Шевченко рассказал о работе в Италии и показал мастер-класс Караваеву
Шевченко рассказал о работе в Италии и показал мастер-класс Караваеву
Двое российских футболистов избили депутата
Двое российских футболистов избили депутата
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2124
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2259
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 819
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1440
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5472
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1620
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 20:11

Как Украина противостояла Италии - история встреч

  Комментировать

В среду, 10 октября., Состоится товарищеский матч между сборными Италии и Украины. Начало - в 21:45.

Баланс встреч украинской национальной команды с итальянцами является отрицательным. "Сине-желтые" лишь однажды сумели свести к ничьей поединок против апеннинцев, а еще 6 матчей проиграли.

Накануне 8 поединке сборных Италии и Украины в Генуе вспоминаем историю взаимоотношений двух национальных команд.

Впервые пути "сине-желтых" и "адзурры" пересеклись весной 1995 года в рамках отбора к Евро-96. Итальянская сборная под руководством гения тактики Арриго Сакки приехала экзаменовать команду Украины на киевском Республиканском. Навязать борьбу сборная будущего президента ФФУ Анатолия Конькова не смогла. Украинцы пропустили дважды еще до перерыва: в ворота Тяпушкин забивали Аттилио Ломбардо и Дзола. Аргументов в ответ атака в необычном составе опытного Леоненко и юного Шевченко предоставить не смогла.

Евро-1996, квалификация, группа D

Украина - Италия - 0:2

Голы: Ломбардо, 11 Дзола, 37

Поединок в Бари начался для украинцев неплохо. На 18-й минуте днепровец Полунин открыл счет и подарил надежду на приемлемый результат для болельщиков "сине-желтых". Однако, дальше матч превратился в бенефис недавно тренера киевского Арсенала Раванелли. Седовласый форвард забил дважды, а довершил победу итальянцев легендарный Паоло Мальдини. Эта встреча является особой минимум для руководителя Александрии Владимир Шаран, который в Сан-Никола провел свой единственный матч в футболке национальной сборной.

Евро-1996, квалификация, группа D

Италия - Украина - 3:1

Голы: Раванелли, 21, 48, Мальдини, 53 - Полунин, 18

Следующее свидание соперников произошло почти за 11 лет. Сборные Италии и Украины решили сыграть спарринг перед ЧМ-2006 - дебютным Мундиалем для сборной Украины. "Сине-желтые" под руководством Блохина достойно выглядели, а итоговый результат 0: 0 против монстров вроде Пирло и Луки Тони внушал оптимизм накануне дуэли с испанцами в стартовом матче чемпионата мира.

Товарищеский матч

Италия - Украина - 0:0

Тот матч украинцы наконец разгромно проиграли, но сумели выйти из группы, и после победы над швейцарцами в 1/8 финала попали под итальянский каток в четвертьфинале. Липпи разобрал на микродетали тактические построения украинской сборной и сумел донести до своих ребят, как надо играть против выскочек из Восточной Европы. Украина не по игре крупно уступила (0: 3), но сердца фанатов может утешать то, что проиграли "сине-желтые" будущему триумфатору турнира.

ЧМ-2006, 1/4 финала

Италия - Украина - 3:0

Голы: Дзамбротта, 6, Тони, 59, 69

Шанс взять реванш Блохин и Co получили очень быстро. Уже осенью 2006-го обе сборные взяли старт в отборе к чемпионату Европы-2008. В поединке на римском Олимпико защита "сине-желтых" долго держался, но потом пропустил дважды - Оддо реализовал пенальти на 71-й минуте, а еще через 8 минут свой очередной гол забил Тони.

Евро-2008, квалификация, группа B

Италия - Украина - 2:0

Голы: Оддо, 71 (пенальти), Тони, 79

Не удалось победить украинской сборной и во втором матче. На этот раз солював легенда Удинезе Антонио Ди Натале. По его дубль национальная команда Украины ответила лишь одним забитым мячом Шевченко. Как следствие, очередное поражение и "сине-желтые" в своей квалификационной группе пропустили вперед не только лидеров итальянцев и французов, но и откровенного середняка сборную Шотландии.

Евро-2008, квалификация, группа B

Украина - Италия - 1:2

Голы: Шевченко, 71 - Ди Натале, 41, 77

Последняя до сих встреча украинский с итальянцами состоялась в марте 2011 года на Олимпийском в Киеве. Сборная Украины в рамках подготовки к домашнему Еврофоруму вовсю "катала" товарняки с топовыми сборными, поэтому визит "Скуадры адзурры" под руководством Чезаре Пранделли был кстати. "Сине-желтые" выглядели достойно на фоне будущего финалиста Евро, но опять проиграли. Итальянцы забили по голу в каждом из таймов, а команде Калитвинцева не помогло даже удаление Давиде Астори. Об этом информирует Футбол 24.

Товарищеский матч

Украина - Италия - 0:2

Голы: Росси, 27 Матри, 81

Удаление: Астори, 74

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блохин рассказал, чего Украине ждать от матча с Италией

Gazeta.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как Украина противостояла Италии - история встреч». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии

Четырех из пяти победителей Мохаммеда Али воспитал один тренер

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 170205
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 1 Просмотров: 122643
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 102570
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 97547
&quot;Голое&quot; платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
40
 Просмотров: 32151
Спорт
Российских футболистов серьезно накажут за пьяную выходку
Российских футболистов серьезно накажут за пьяную выходку
 Просмотров: 279
Шевченко объяснил неожиданный вызов Кравца
Шевченко объяснил неожиданный вызов Кравца Просмотров: 612
Украинец завоевал золото на юношеской Олимпиаде по гребле
Украинец завоевал золото на юношеской Олимпиаде по гребле Просмотров: 90
Экс-лидер "Шахтера" сравнил чемпионаты Англии и Украины
Экс-лидер "Шахтера" сравнил чемпионаты Англии и Украины Просмотров: 540
В бельгийском футболе разгорелся грандиозный коррупционный скандал
В бельгийском футболе разгорелся грандиозный коррупционный скандал 1 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
30
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
11
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
10
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
7
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
7
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 694
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua