Как Украина противостояла Италии - история встреч

В среду, 10 октября., Состоится товарищеский матч между сборными Италии и Украины. Начало - в 21:45.

Баланс встреч украинской национальной команды с итальянцами является отрицательным. "Сине-желтые" лишь однажды сумели свести к ничьей поединок против апеннинцев, а еще 6 матчей проиграли.

Накануне 8 поединке сборных Италии и Украины в Генуе вспоминаем историю взаимоотношений двух национальных команд.

Впервые пути "сине-желтых" и "адзурры" пересеклись весной 1995 года в рамках отбора к Евро-96. Итальянская сборная под руководством гения тактики Арриго Сакки приехала экзаменовать команду Украины на киевском Республиканском. Навязать борьбу сборная будущего президента ФФУ Анатолия Конькова не смогла. Украинцы пропустили дважды еще до перерыва: в ворота Тяпушкин забивали Аттилио Ломбардо и Дзола. Аргументов в ответ атака в необычном составе опытного Леоненко и юного Шевченко предоставить не смогла.

Евро-1996, квалификация, группа D

Украина - Италия - 0:2

Голы: Ломбардо, 11 Дзола, 37

Поединок в Бари начался для украинцев неплохо. На 18-й минуте днепровец Полунин открыл счет и подарил надежду на приемлемый результат для болельщиков "сине-желтых". Однако, дальше матч превратился в бенефис недавно тренера киевского Арсенала Раванелли. Седовласый форвард забил дважды, а довершил победу итальянцев легендарный Паоло Мальдини. Эта встреча является особой минимум для руководителя Александрии Владимир Шаран, который в Сан-Никола провел свой единственный матч в футболке национальной сборной.

Евро-1996, квалификация, группа D

Италия - Украина - 3:1

Голы: Раванелли, 21, 48, Мальдини, 53 - Полунин, 18

Следующее свидание соперников произошло почти за 11 лет. Сборные Италии и Украины решили сыграть спарринг перед ЧМ-2006 - дебютным Мундиалем для сборной Украины. "Сине-желтые" под руководством Блохина достойно выглядели, а итоговый результат 0: 0 против монстров вроде Пирло и Луки Тони внушал оптимизм накануне дуэли с испанцами в стартовом матче чемпионата мира.

Товарищеский матч

Италия - Украина - 0:0

Тот матч украинцы наконец разгромно проиграли, но сумели выйти из группы, и после победы над швейцарцами в 1/8 финала попали под итальянский каток в четвертьфинале. Липпи разобрал на микродетали тактические построения украинской сборной и сумел донести до своих ребят, как надо играть против выскочек из Восточной Европы. Украина не по игре крупно уступила (0: 3), но сердца фанатов может утешать то, что проиграли "сине-желтые" будущему триумфатору турнира.

ЧМ-2006, 1/4 финала

Италия - Украина - 3:0

Голы: Дзамбротта, 6, Тони, 59, 69

Шанс взять реванш Блохин и Co получили очень быстро. Уже осенью 2006-го обе сборные взяли старт в отборе к чемпионату Европы-2008. В поединке на римском Олимпико защита "сине-желтых" долго держался, но потом пропустил дважды - Оддо реализовал пенальти на 71-й минуте, а еще через 8 минут свой очередной гол забил Тони.

Евро-2008, квалификация, группа B

Италия - Украина - 2:0

Голы: Оддо, 71 (пенальти), Тони, 79

Не удалось победить украинской сборной и во втором матче. На этот раз солював легенда Удинезе Антонио Ди Натале. По его дубль национальная команда Украины ответила лишь одним забитым мячом Шевченко. Как следствие, очередное поражение и "сине-желтые" в своей квалификационной группе пропустили вперед не только лидеров итальянцев и французов, но и откровенного середняка сборную Шотландии.

Евро-2008, квалификация, группа B

Украина - Италия - 1:2

Голы: Шевченко, 71 - Ди Натале, 41, 77

Последняя до сих встреча украинский с итальянцами состоялась в марте 2011 года на Олимпийском в Киеве. Сборная Украины в рамках подготовки к домашнему Еврофоруму вовсю "катала" товарняки с топовыми сборными, поэтому визит "Скуадры адзурры" под руководством Чезаре Пранделли был кстати. "Сине-желтые" выглядели достойно на фоне будущего финалиста Евро, но опять проиграли. Итальянцы забили по голу в каждом из таймов, а команде Калитвинцева не помогло даже удаление Давиде Астори. Об этом информирует Футбол 24.

Товарищеский матч

Украина - Италия - 0:2

Голы: Росси, 27 Матри, 81

Удаление: Астори, 74

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Gazeta.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.